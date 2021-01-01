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Haberler FotoHaber Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Son dakika: 'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

devi 'nin yıldız futbolcusu 'ın başı derde girebilir. 'daki lüks malikanesinde 5 gün süren bir yılbaşı partisi verdiği ve birçok mankeni çağırdığı 500 kişilik davet gündeme oturdu. Yıldız oyuncu hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlarken, ailesiyle vakit geçirdiğini ve pandemi kurallarına uyduğunu ifade etti. Brezilyalı, davette 500 kişinin olmadığını da belirtti. Neymar'ın tüm bu yalanlamalarına rağmen davette oldukları iddia edilen mankenlerin sosyal medya paylaşımları savcılığı harekete geçirdi. Neymar hakkında soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 19:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 19:36
Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanına sahip olan , yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Koronavirüs kuralları gereği yasak olmasına rağmen Brezilyalı futbolcunun yılbaşına özel 5 gün süren 500 kişilik çılgın bir parti verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Neymar bu iddiaları yalanlasa da partiye katıldığı belirtilen mankenlerin paylaşımları deneyimli golcüyü ele verdi. Savcılık, Neymar'ın 'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti verdiği iddiaları üzerene soruşturma başlattı.

Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

savcısı yaptığı açıklamada, " tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikayet" aldıktan sonra soruşturma açtığını duyurdu.

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Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

'dan lüks konutta yapılan organizasyon ve alınan pandemi önlemleriyle ilgili acil bilgi vermesi istendi.

Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda 'nın kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Mankenlerin hepsi Rio'da bir sahilden fotoğraflar paylaşırken ülkeye özel jetle geldiler.

Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Bu sahilin 'ın 'daki milyon euro'luk malikanesinde olduğu iddia edildi.

Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Model fotoğrafına, "10 yıl sonra yeniden 'ya döndüm" yazdı.

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