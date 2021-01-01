Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanına sahip olan Neymar, yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Koronavirüs kuralları gereği yasak olmasına rağmen Brezilyalı futbolcunun yılbaşına özel 5 gün süren 500 kişilik çılgın bir parti verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Neymar bu iddiaları yalanlasa da partiye katıldığı belirtilen mankenlerin paylaşımları deneyimli golcüyü ele verdi. Savcılık, Neymar'ın Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti verdiği iddiaları üzerene soruşturma başlattı.