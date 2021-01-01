Son dakika: Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma! Savcılık harekete geçti

Fransız devi PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın başı derde girebilir. Brezilya'daki lüks malikanesinde 5 gün süren bir yılbaşı partisi verdiği ve birçok mankeni çağırdığı 500 kişilik davet gündeme oturdu. Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlarken, ailesiyle vakit geçirdiğini ve pandemi kurallarına uyduğunu ifade etti. Brezilyalı, davette 500 kişinin olmadığını da belirtti. Neymar'ın tüm bu yalanlamalarına rağmen davette oldukları iddia edilen mankenlerin sosyal medya paylaşımları savcılığı harekete geçirdi. Neymar hakkında soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...