Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Yalçın, kötü gidişata vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bizim de normal durumda olduğumuz söylenemez. Hiçbir çözüm bulamıyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok aslında. Taraftardan da kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlara daha fazlasını vermek isterdik ama bu sezon istediklerini veremedik. Onun da sorumlusu benim."