Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Son dakika...Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta büyük düşüş devam ediyor. Üst üste 4 lig maçını kaybeden siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5'te 0 çekti. Kartal'da dün alınan ağır yeniginin sonrasında Sergen Yalçın'ın sözleri istifa mesajı dikkat çekti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı yapacaklarını ve durum değerlendirmesi sonrası karar vereceklerini ifade eden deneyimli hoca ile yollar ayrılabilir. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.