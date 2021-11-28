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Haberler FotoHaber Son dakika...Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 13:05

Son dakika...Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Son dakika...Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta büyük düşüş devam ediyor. Üst üste 4 lig maçını kaybeden siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5'te 0 çekti. Kartal'da dün alınan ağır yeniginin sonrasında Sergen Yalçın'ın sözleri istifa mesajı dikkat çekti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı yapacaklarını ve durum değerlendirmesi sonrası karar vereceklerini ifade eden deneyimli hoca ile yollar ayrılabilir. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Son dakika...Geçen sezonu çifte kupayla kapatarak tarihi bir sezon yaşayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Efsanesi olduğu siyah-beyazlı kulüple hem lig hem kupada mutlu sona ulaşan Yalçın, bu sezon ise beklentilerin çok altında kaldı. Yaz transfer döneminde Bathsuayi, Pjanic, Ghezzal, Teixeira gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Kartal, geride kalan dilimde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Sezona hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle başlayan Beşiktaş, Devler Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.

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Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Ligde ise 1 maçı eksik lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kartal, dün akşam da büyük bir şok yaşadı.

Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Giresunspor müsabakasını çıkış maçı olarak gören Beşiktaş, sahasında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Maçın ardından taraftarlardan da tepki vardı.

Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Müsabakanın bitimiyle birlikte basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, ayrılık sinyalleri vererek Başkan Ahmet Nur Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

İstifa sorusuna cevap veren Yalçın, "Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Bu gidişat iyi bir gidişat değil" şeklinde konuştu.

Son dakika...Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Yalçın, kötü gidişata vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bizim de normal durumda olduğumuz söylenemez. Hiçbir çözüm bulamıyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok aslında. Taraftardan da kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlara daha fazlasını vermek isterdik ama bu sezon istediklerini veremedik. Onun da sorumlusu benim."

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