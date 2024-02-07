UEFA Uluslar Ligi’nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.



Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:



1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler



2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç



3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ



4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.