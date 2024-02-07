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Haberler Fotohaber UEFA Uluslar Ligi'nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:28

UEFA Uluslar Ligi'nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

A Millî Takımımızın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek. UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvaya B Ligi'nde 4 torbadan kura çekimi yapılacak. Türkiye'nin mücadele ettiği B Ligi'nde B Ligi'nde en dikkat çeken takımlar arasında İngiltere, Galler, Yunanistan, Ukrayna, Yunanistan gibi takımlar yer aldı. Takımlar UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz sezon elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrıldı. A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. Peki, kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi’nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

A Milli Takımızın da yer alacağı Uluslar Ligi sezon kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Milli takımızın hangi takımla karşılaşacağını merak eden futbol severler araştırmalara başladı. İşte, UEFA Uluslar Ligi'nden 2024-2025 sezonu kuraları hakkında tüm detaylar

UEFA Uluslar Ligi’nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

8 Şubat Perşembe günü Paris'te Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 20.00'de başlayacak.

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UEFA Uluslar Ligi’nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi’nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

UEFA Uluslar Ligi’nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

2024/25 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Lig Aşaması

1. Maçlar: 5-7 Eylül 2024

2. Maçlar: 8-10 Eylül 2024

3. Maçlar: 10-12 Ekim 2024

4. Maçlar: 13-15 Ekim 2024

5. Maçlar: 14-16 Kasım 2024

6. Maçlar: 17-19 Kasım 2024

Play-off ve A Ligi Çeyrek Final Maçları

20-25 Mart 2025

A Ligi Final Turnuvası

4-8 Haziran 2025

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