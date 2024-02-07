Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:28
UEFA Uluslar Ligi'nden 2024-2025 sezonu kuraları || Kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
A Millî Takımımızın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek. UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvaya B Ligi'nde 4 torbadan kura çekimi yapılacak. Türkiye'nin mücadele ettiği B Ligi'nde B Ligi'nde en dikkat çeken takımlar arasında İngiltere, Galler, Yunanistan, Ukrayna, Yunanistan gibi takımlar yer aldı. Takımlar UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz sezon elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrıldı. A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. Peki, kuralar ne zaman çekilecek, saat kaçta, Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?