Android 11'in yeni beta sürümü yayınlandı! Yeni özellikler ortaya çıktı

Google kısa süre önce Android 11'in ilk beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan beta sürüm, Android 11'in yeni özelliklerini gözler önüne sermeye yetmişti. İlk aşamayı tamamlayan şirket şimdi de Android 11'in ikinci beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürüm, Android 11'in neler sunacağına dair yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.
Android 11'in ikinci beta sürümü, pek çok yeni özellikle birlikte geldi. Ayrıca Android 11'in ikinci beta sürümü, platform kararlılığını da kullanıcılara sunuyor. Yani Google'a göre bu beta sürüm, kararlılık testlerinin tümünü geçmiş durumda. Dolayısıyla Android 11'in ilk kararlı sürümünün Android 11'in ikinci beta sürümüyle neredeyse aynı performansta olacağını açıkça ifade edebiliriz.