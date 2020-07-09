Android 11'in yeni beta sürümü yayınlandı! Yeni özellikler ortaya çıktı

Android 11'in ikinci betasındaki yeni özelliklere geçmeden önce platform kararlılığını biraz daha açalım. Öyle ki bu durum, kullanıcılar için çökme ve donma gibi sorunları azaltıyor. Ayrıca geliştiriciler, platform kararlılığı sayesinde mobil uygulamalarını Android 11'le uyumlu hale getirebiliyorlar. Yani bugünden sonra yapılacak olan çalışmalar ve güncellemeler, Android 11'le büyük oranda uyumlu olacak ve bu da geliştiricilerin işlerini bir hayli kolaylaştıracak.

Android 11'in ikinci betasında yer alan ikinci özelliklere detaylı bir şekilde değinilmedi. Ancak 9to5Google ekibi tarafından yapılan çalışmalar, Android 11'in ikinci sürümüyle gelen yenilikleri ortaya çıkardı. Buna göre Android 11'in ikinci beta sürümünde küçüklü büyüklü ondan fazla yeni özellik var. Dilerseniz hemen bu özelliklere detaylı bir şekilde bakalım: