Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri

Dünyada heyecanla beklenen Apple'ın yeni 2018 harikaları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr sonunda tanıtıldı. Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt ABD San Francisco'da Apple'ın merkezinde yeni çıkan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone X ilk kez sizler için inceledi. İşte iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın ilk incelemesi ve özellikleri... Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, ABD'de Apple'ın merkezinde 2018 model yeni iPhone'ları sizler için inceledi. iPhone Xs Max dev ekranla geldi Apple, 3 yeni iPhone ve 4'üncü nesil Apple Watch modellerini tanıttı. 6.5 inç dev ekrana sahip iPhone Xs Max'in başlangıç fiyatı 1099 dolar, 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu vergi dahil bin 500 dolar yaklaşık 10 bin TL olacak. Türkiye'de Ekim ayında satılması bekleniyor. Yeni iPhone 14 Eylül'de ön siparişe 21 Eylül'de satışa sunulacak. Daha düşük fiyatlı iPhone XR iPhone XR arkasında tek kamera bulunuyor. Bu kamera da yapay zeka yeteneklerine sahip. LCD'ye sahip cam ve alüminyum tasarımda bir araya getiren, 6.1 inç Liquid Retina ekranlı, altı muhteşem renk seçeneğiyle sunulan iPhone XR'ı tanıttı.