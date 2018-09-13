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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri

Dünyada heyecanla beklenen 'ın yeni 2018 harikaları Xs, iPhone ve sonunda tanıtıldı. Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt ABD 'da Apple'ın merkezinde yeni çıkan , ve iPhone X ilk kez sizler için inceledi. İşte iPhone Xs, ve iPhone Xr'ın ilk incelemesi ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2018 08:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 08:39
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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri
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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri ve özellikleri

Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, ABD'de 'ın merkezinde 2018 model yeni 'ları sizler için inceledi.

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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri ve özellikleri

dev ekranla geldi

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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri ve özellikleri

, 3 yeni ve 4'üncü nesil Apple Watch modellerini tanıttı. 6.5 inç dev ekrana sahip iPhone 'in başlangıç fiyatı 1099 dolar, 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu vergi dahil bin 500 dolar yaklaşık 10 bin TL olacak. Türkiye'de Ekim ayında satılması bekleniyor. 14 Eylül'de ön siparişe 21 Eylül'de satışa sunulacak.

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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri ve özellikleri

Daha düşük fiyatlı XR

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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri ve özellikleri

XR arkasında tek kamera bulunuyor. Bu kamera da yapay zeka yeteneklerine sahip. LCD'ye sahip cam ve alüminyum tasarımda bir araya getiren, 6.1 inç Liquid Retina ekranlı, altı muhteşem renk seçeneğiyle sunulan 'ı tanıttı.

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Dünyanın beklediği yeni 2018 'lar tanıtıldı! İşte 'ın 2018 yılı , iPhone ve ’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
Dünyanın beklediği yeni 2018 iPhone'lar tanıtıldı! İşte Apple'ın 2018 yılı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın ilk görüntüleri ve özellikleri
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