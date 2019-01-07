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Starship'in görüntüsünü paylaştı!

Özel şirketi 'in patronu Starship'in ilk görüntüsünü yayınladı.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 15:12
Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan bu kez yeni roketinin görseli ile gündemde.

Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

Zira Starship isimli test aracının ilk görüntüsünü yayınladı! Starship'in tamamlanmış halinin uzunluğu 30 metre, genişliği ise 8 metre civarında olması planlanıyor.

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Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

roketi Grasshopper uçuşlarında kullanarak test etmek ve 2020'deki yörünge misyonlarında kullanmayı planlıyor.

Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!
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Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

ELON MUSK KİMDİR?

Peki kim bu ? İşte son dönemin en çok konuşulan kişilerinden biri olan Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

asıllı 'li mucit ve girişimci olan Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

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