Elon Musk Starship'in görüntüsünü paylaştı!

Özel uzay şirketi SpaceX'in patronu Elon Musk Starship'in ilk görüntüsünü yayınladı. Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Tesla ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan SpaceX bu kez yeni roketinin görseli ile gündemde. Zira Elon Musk Starship isimli test aracının ilk görüntüsünü yayınladı! Starship'in tamamlanmış halinin uzunluğu 30 metre, genişliği ise 8 metre civarında olması planlanıyor. SpaceX roketi Grasshopper uçuşlarında kullanarak test etmek ve 2020'deki yörünge misyonlarında kullanmayı planlıyor. ELON MUSK KİMDİR? Peki kim bu Elon Musk? İşte son dönemin en çok konuşulan kişilerinden biri olan Musk'ın ilginç yaşam öyküsü... Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi. Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.