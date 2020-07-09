Elon Musk'ın adını kullanıp insanları dolandırdılar! 2 milyon dolarlık Bitcoin vurgunu yaptılar

Siber sahtekârlar, tezgâhlarını daha güvenilir hale getirmek için özel bir öğe ya da sözcüğün yer aldığı gösterişli bitcoin adresleri kullanıyorlar. Bu olayda ünlü girişimci Elon Musk'ın adı kullanılıyor.

TUTARI İKİYE KATLAYACAKLARINI VADEDİYORLAR

Güvenlik araştırmacılarının tespitlerine göre dolandırıcılar, tutarı iki kat artırma vaadiyle, kişilerden bir bitcoin adresine dijital para göndermelerini istiyor. Ancak, tahmin edileceği gibi kurbanlar, ne vadedileni alabiliyorlar ne de kripto paralarını bir daha görüyorlar.

67 SAHTE ADRESE 2 MİLYON DOLAR

Musk'ın adını kullanan bitcoin adreslerini takibe alan güvenlik uzmanları yaptıkları araştırma sonucu Nisan 2020 tarihi itibarıyla 67 sahte adres saptadıklarını paylaştı. Bu sahte 67 adrese 215 bitcoin gönderilmiş. Bugünkü kurlara dayalı olarak, bu 2 milyon Amerikan dolarına karşılık geliyor.