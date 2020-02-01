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Son dakika haberi: o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 00:02
Son dakika haberi: Whatsapp o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

Son dakika haberi: Whatsapp o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

Zira önümüzdeki dönemde bir modele verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.

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Son dakika haberi: Whatsapp o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

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Son dakika haberi: Whatsapp o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

Facebook ayrıca WhatsApp'ın Android 2.3.7 ve daha eski sürümlere sahip akıllı telefonların da 1 Şubat 2020 itibari ile desteğini sonlandıracağını açıkladı.

Son dakika haberi: Whatsapp o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

iOS 7 işletim sistemini kullanmaya devam eden iPhone'lar da yine 1 Şubat 2020 itibari ile tarafından desteklenmeyecekler.

Son dakika haberi: Whatsapp o telefonlar için tarihe karışacak! İşte merak edilenler...

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EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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