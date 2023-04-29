Giriş Tarihi: 29.04.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 15:32

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenenlenen teknoloji festivali 7'nci kez düzenleniyor. TEKNOFEST nerede sorusu ziyaretçilerin gündemindeki yerini kaldı. Bu yılın etkinlik takvimi, festival tarihleri ve konumu araştırılıyor. TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor soruları yanıt arıyor. Birbirinden farklı projelerin yer aldığı alanda takımlar yerini aldı. Peki, TEKNOFEST nerede? İşte, tüm merak edilenler…