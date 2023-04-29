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Haberler Fotohaber TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 15:32

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenenlenen teknoloji festivali 7'nci kez düzenleniyor. TEKNOFEST nerede sorusu ziyaretçilerin gündemindeki yerini kaldı. Bu yılın etkinlik takvimi, festival tarihleri ve konumu araştırılıyor. TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor soruları yanıt arıyor. Birbirinden farklı projelerin yer aldığı alanda takımlar yerini aldı. Peki, TEKNOFEST nerede? İşte, tüm merak edilenler…

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST kayıt ekranı açıldı. Festivalin gerçekleştirileceği tarihler arasında alanı ziyaret etmek isteyenler araştırmalara başladı. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali, her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi görüyor. TEKNOFEST nerede sorusu ziyaretçilerin gündemindeki yerini aldı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda birçok proje ziyaretçileri ile buluştu. TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST NE ZAMAN ve NEREDE?

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

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TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST GÖSTERİLERİ

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

İstanbul'un ardından TEKNOFEST, ziyaretçilerini 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Üssü'nde ağırlayacak.

Festival alanında Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü KIZILELMA da olacak. Çorlu Havalimanı'ndan kalkan KIZILELMA, yaklaşık 35 dakika süren uçuşla Atatürk Havalimanı'na vardı.

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST NASIL GİDİLİR?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler.

Metro: Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir.M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir.

Özel araç park yerleri: M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy - Şirinevler İspark,

M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent,

Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark,

M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark,

T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark,

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark,

M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofest'e ulaşabilirsiniz.

İETT: Yeşilyurt Marmaray Durağı - TEKNOFEST Etkinlik Alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak; Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir" denildi.

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2023 nasıl gidilir, ziyaretçi kayıt nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT

Etkinlik alanını ziyaret öncesi internet üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor:

TEKNOFEST KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

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