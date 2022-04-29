Giriş Tarihi: 29.04.2022 15:16Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 15:21
Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!
Queensland Üniversitesi profesörü Ritesh Chugh, aşırı ısınma, düşük performans, kitlenen uygulamalar ya da kendiliğinden açılan pencereler gibi beklenmedik durumlarla karşılaşan kullanıcıların telefonlara virüs bulaşmış olabileceğini iddaa ediyor. Chugh, telefonlara yönlendirilen garip bağlantılara tıklamaktan kaçınmanın, verileri sık sık yedeklemenin ya da telefonların yazılımını en son sürüme güncellemenin cihazlarınızı bu virüslerden korumanın yolları olduğunu söyledi.