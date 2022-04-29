Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Her ne kadar Apple ve Android gibi akıllı cihazlar zararlı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı güvenli olsa da, bilgisayar korsanları bu telefonlara bulaşmanın gizli yollarını buluyor. Queensland Üniversitesi'ndeki bir uzman kendinizi bu korsanlardan nasıl koruyacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladı.