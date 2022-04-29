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Haberler FotoHaber Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 15:21

Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Queensland Üniversitesi profesörü Ritesh Chugh, aşırı ısınma, düşük performans, kitlenen uygulamalar ya da kendiliğinden açılan pencereler gibi beklenmedik durumlarla karşılaşan kullanıcıların telefonlara virüs bulaşmış olabileceğini iddaa ediyor. Chugh, telefonlara yönlendirilen garip bağlantılara tıklamaktan kaçınmanın, verileri sık sık yedeklemenin ya da telefonların yazılımını en son sürüme güncellemenin cihazlarınızı bu virüslerden korumanın yolları olduğunu söyledi.

Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Akıllı telefonlarınızın hızlı biten pilleri, rastgele kapanması ya da yüksek miktarda mobil veri kullanımı telefonunuzun bir virüsten etkilenmiş olduğunu belirten bazı durumlardır.

Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Her ne kadar Apple ve Android gibi akıllı cihazlar zararlı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı güvenli olsa da, bilgisayar korsanları bu telefonlara bulaşmanın gizli yollarını buluyor. Queensland Üniversitesi'ndeki bir uzman kendinizi bu korsanlardan nasıl koruyacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladı.

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Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Central Queensland Üniversitesi'nde Bilgi ve İletişim Teknolojileri bölümü doçenti Ritesh Chugh, The Conservation'a, bir noktada siz farkına bile varmadan akıllı telefonunuza kötü amaçlı yazılım veya bilinmeyen bir yazılım yüklemiş olmanızın olası bir durum olduğunu söyledi.

Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Bir tür kötü amaçlı yazılım olan bir virüs, bilinmeyen bir göndericiden gelen spam metinlerinden veya e-posta mesajlarından gelen bağlantıların tıklanmasıyla telefonlarınıza girebilir.

Telefonunuzu kullanılmaz hale getiriyor: Bu uyarılar varsa dikkat!

Ardından, kişilerinize veya kişisel bilgilerinizi bilgisayar korsanlarına spam iletiler gönderebilir, hatta ekran ve klavye etkinliğinizi veya coğrafi konumunuzu izleyerek sizi 'casus' hale getirebilir.

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