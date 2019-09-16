Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

Akdeniz Bölgesi'nin ticari ve tarihi açıdan en önemli kentlerinden olan Adana, Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile beslenen, büyük Çukurova havzası, lezzetli yemekleriyle ülkemizde görülmesi gereken yerlerden biri. Gerek krallıkların ve devletlerin arasında tampon bölge olması, gerek bölgedeki ekonomik gücü ile önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Adana'nın büyüleyici güzelliğine tanık olmak istiyorsanız, sizler için hazırlanmış olduğumuz Adana'da gezilecek yerler listesine mutlaka göz atmalısınız...