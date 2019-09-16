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  • Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

'nin ticari ve tarihi açıdan en önemli kentlerinden olan , Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile beslenen, büyük Çukurova havzası, lezzetli yemekleriyle ülkemizde görülmesi gereken yerlerden biri. Gerek krallıkların ve devletlerin arasında tampon bölge olması, gerek bölgedeki ekonomik gücü ile önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Adana'nın büyüleyici güzelliğine tanık olmak istiyorsanız, sizler için hazırlanmış olduğumuz Adana'da gezilecek yerler listesine mutlaka göz atmalısınız...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:09
Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) Adana Ulu Camii

Ulu Cami, Ramazanoğlu Beyliği'ne ait en önemli eserdir. Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılan cami; Selçuklu, Artuklu, Memlük, Zengi ve Osmanlı üsluplarını sentezlemiştir. Türbe, medrese, mescit, imaret, hamam, arasta, çeşme ve çarşılarla birlikte bir külliye meydana getirir.

Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

2-) Bebekli Kilise

Tepebağ'da 1880'li yıllarda, St. Paul adına yaptırılmış, bir İtalyan Katolik kilisesidir. Kilisenin tepesinde, 2.5 m. boyunda tunçtan yapılmış Meryem Ana heykeli bulunmaktadır. Bu heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle Bebekli Kilise adı verilmiştir.

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Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

3-) Kapıkaya Kanyonu

Kapıkaya Köyü'nde yer alan Kapıkaya Kanyonu 'ya 72 km uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 200 m yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla'dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir. Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir. 7.250 metre yürüyüş güzergahı bulunan kanyonun dört yüz metresinde güvenlik amaçlı korkuluk bulunmaktadır.

Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

4-) Kapuzbaşı Şelalesi

Kapuzbaşı Şelaleleri Kapuzbaşı köyü sınırları içerisinde yer alan kaynak şelalelerdir. Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşımaktadır. Şelaleler Aladağ ilçelerine yaklaşık 55 km mesafededir.

Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

5-) Şar Antik Kenti

'nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan Şar Antik Kenti, çok sayıda Roma dönemine ait esere sahiptir. Roma döneminden kalan en önemli kalıntı ise amfi tiyatrodur. Bizans döneminden kalan en önemli eser ise bir kilise kalıntısıdır.

Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

6-) Feke Kalesi

Feke Kalesi, Feke ilçesinden 3 km sonra, buradan geçen kervan yolunu kontrol etmek amacıyla XII. yüzyılda yapılmıştır. İlk kez Bizanslıların yaptırdığı, sonra da Selçukluların kullandığı kale, dikdörtgen bir plan düzeni gösterir. Sekiz burcu ve bir gözetleme kulesi vardır. Günümüzde bu burçların yarıdan fazları toprağa gömülmüş durumdadır. Kale içerisinde yapı kalıntılarının izleri bulunmaktadır. Tek giriş kapısı güney yönündendir.

Adana'da gezilecek yerler - Adana'da görülmesi gereken 10 güzel yer!

7-) Adana Kalesi

İlkçağlarda yapıldığı tahmin edilen Kalesi, maalesef günümüze yalnızca sur kalıntılarını taşıyabilmiş yapılarımızdan biri. Evliya Çelebi Seyahatname eserinde Adana Kalesi'ni şu şekilde tasvir etmiş; Şimdilerde yalnızca sur kalıntılarını görebileceğiniz Adana Kalesi'nin sonunu getiren ise Osmanlı'ya karşı ayaklanma baştan Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa, Adana'dan çekilirken ardında hiçbir iz bırakmamak adına önce şehirdeki cephaneliği havaya uçurmuş, sonrasında ise Adana Kalesi'nin surlarını yıktırmış. 1836 yılında yıkılan surlar, ne yazık ki tekrar yapılmamış.

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