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lerin ilginç ları

Dünya üzerindeki bazı lar gerçekten çok ilginç. lerin kimisi bir nehirle, kimisi sadece dikenli telle birbirinden ayrılıyor. Bazıları ise sadece bir kaldırım taşıyla...

Giriş Tarihi: 23.08.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 21:50
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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Amerika Birleşik Devletleri - Meksika ında komşu vatandaşları voleybol oynuyor.

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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Slovakya - Avusturya - Macaristan ındaki bir masa

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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Norveç - İsveç ından muhteşem bir manzara.

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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Hollanda ve Belçika'nın ı kaldırım taşlarındaki işaretlerle belirlenmiş.

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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Haiti ve Dominik Cumhuriyeti ı, adeta doğal güzelliklerle belirlenmiş.

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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Polonya - Ukrayna ı.

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lerin ilginç ları
Ülkelerin ilginç sınırları

Bu cesur adam, İspanya'dan Portekiz'e bu ip vasıtasıyla geçebiliyor.

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