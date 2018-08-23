Ülkelerin ilginç sınırları

Dünya üzerindeki bazı sınırlar gerçekten çok ilginç. Ülkelerin kimisi bir nehirle, kimisi sadece dikenli telle birbirinden ayrılıyor. Bazıları ise sadece bir kaldırım taşıyla... Amerika Birleşik Devletleri - Meksika sınırında komşu ülke vatandaşları voleybol oynuyor. Slovakya - Avusturya - Macaristan sınırındaki bir masa Norveç - İsveç sınırından muhteşem bir manzara. Hollanda ve Belçika'nın sınırı kaldırım taşlarındaki işaretlerle belirlenmiş. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti sınırı, adeta doğal güzelliklerle belirlenmiş. Polonya - Ukrayna sınırı. Bu cesur adam, İspanya'dan Portekiz'e bu ip vasıtasıyla geçebiliyor.