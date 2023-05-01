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Haberler Fotohaber 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:48

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya üzerinde pek çok ülkede bugün kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen İşçi Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler şubelere gitmeden önce detayları araştırmaya başladı. 1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Peki, 1 Mayıs'ta bugün bankalar açık mı, tatil mi, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, merak edilenlerin yanıtı!

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 Mayıs bankalar açık mı, saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geldiğinden şubelerde işlemleri olan kişiler sorgulamalara başladı. Bugün bankalar açık mı kapalı mı, işlem yapılıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Bankaların çalışma saatleri resmi tatil günleri takvimi ile öğrenilebilir. Peki, 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayram'ında bugün bankalar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte, detaylar…

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Buna göre, 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü bankalar hizmet vermeyecek. 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar şubeler yerine mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerine başvurabilir.

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

İşçi Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT ve havale işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.

Buna göre EFT ve havale işlemleri, 2 Mayıs 2023 Salı günü gerçekleşecek.

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