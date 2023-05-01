1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya üzerinde pek çok ülkede bugün kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen İşçi Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler şubelere gitmeden önce detayları araştırmaya başladı. 1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Peki, 1 Mayıs'ta bugün bankalar açık mı, tatil mi, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, merak edilenlerin yanıtı!