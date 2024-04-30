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Haberler Fotohaber 1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:08

1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlanırken bu bayramın resmi tatil olması sebebiyle "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Resmi tatil olarak değerlendirilen Emek ve Dayanışma Günü bugün Türkiye' de ve dünyada kutlanıyor. Bu yıl hafta içine denk gelen resmî tatilde dışarı çıkmak, gezmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs bugün ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?","1 Mayıs bugün metro, metrobüs, Otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? " sorularını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bugün ulaşım bedava mı, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler.

1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı çarşamba günü ülke genelinde kutlanacak. İşçi Bayramı'nda tatil yapan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray bedava mı?

1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı.

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1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak

1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

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