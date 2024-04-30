1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı.