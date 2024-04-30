Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:08
1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Çarşamba metro, metrobüs ve otobüsler bedava olacak mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlanırken bu bayramın resmi tatil olması sebebiyle "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Resmi tatil olarak değerlendirilen Emek ve Dayanışma Günü bugün Türkiye' de ve dünyada kutlanıyor. Bu yıl hafta içine denk gelen resmî tatilde dışarı çıkmak, gezmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs bugün ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?","1 Mayıs bugün metro, metrobüs, Otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? " sorularını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bugün ulaşım bedava mı, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler.