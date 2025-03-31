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Haberler Fotohaber 1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri
Giriş Tarihi: 31.03.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 16:36

1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri

1 Nisan Şaka Günü resmiyet kazanmasa da tüm dünyada geleneksel olarak kutlanan bir gündür. Bugüne özel olarak hazırlanan 1 Nisan şakaları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da paylaşılıyor. Bugün için pek çok kişi arkadaşlarına ve ailesine espriler yaparak bugünü kutluyor. İşte en komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 2025'e özel 1 Nisan şakası örnekleri.

1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri

1 Nisan şakaları yapmak yıllardır alışılagelmiş bir gelenektir. Her yıl bu tarihte aile arasında, arkadaş ortamlarında, hatta çeşitli televizyon kanallarında eğlenceli ve esprili şakalar yapılmaktadır. Sizler de arkadaşlarınıza bugüne özel şakalar yapmak, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak istiyorsanız aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz. İşte en komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri.

1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Nisan günü pratik şakalar, muziplikler ve aldatmacalardan oluşuyor. Şakacılar genellikle kandırdıkları kişiye "1 Nisan!" diye bağırarak yüz yıllardır süre gelen bir geleneği devam ettiriyor.

Tüm dünyada Şaka Günü olarak bilinen "1 Nisan", çok geniş kitleler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır. Bunlardan biri de şudur;

Fransa (Poisson d'avril - Nisan Balığı): 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise "Nisan Balığı" adı verilir.

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1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri

EN GÜZEL VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz.

1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

Evde elma şekeri yaparken elma yerine kuru soğan kullanarak, şakayı uygulamak istediğiniz kişiye elma şekerlerini sunabilirsiniz.

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

1 Nisan Şakaları 2025: En komik, eğlenceli, aileye ve arkadaşa gönderilecek 1 Nisan şakası örnekleri

ÜNLÜ 1 NİSAN ŞAKALARI

Modern çağda 1 Nisan şakalarına medya da dahil oldu.

Spagetti ağaçları
İngiliz yayın kurumu BBC'nin Panoroma programı da hafızalara kazınan bir şakaya imza attı. Program, 1957 yılında İsveçlilerin ağaçlarda spagetti yetiştirdiğine dair şakayı ciddi haber araştırmasıymış gibi izleyicilerine aktardı.

Haberde yetiştiricilerin "spagetti biti" adı verilen haşereyle mücadele ettiği anlatılıyordu. Yayının şaka olduğunu anlamayan çok sayıda izleyici, BBC'yi arayarak kendi spagetti ağaçlarını nasıl yetiştirebileceklerine ilişkin bilgi edinmek istedi.

Yer çekimi azalıyor
İngiliz gök bilimci Patrick Moore'un "Yer çekimi azalıyor" iddiası da unutulmayan şakaların arasında yer alıyor.

Moore, 1976 yılında BBC Radyo 2'ye yaptığı açıklamada, 1 Nisan saat 09.47'de Plüton, Jüpiter'in arkasından geçerken sıra dışı bir olayın meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya'nın çekim gücünü azaltacağını söyledi.

Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore'un bu açıklamasının binlerce kişi tarafından uygulandığı belirtildi.

Eyfel Kulesi taşınıyor
The Parisien gazetesi, 1986 yılında Eyfel Kulesi'nin sökülüp taşınması için anlaşmaya varıldığını yazdı. Habere göre Fransız kültürünün simgesi kabul edilen Eyfel, Paris'in doğusunda açılacak yeni Euro Disney parkında tekrar monte edilecekti. Eyfel'in yerine ise 1992 Olimpiyat Oyunları için 35 bin koltuk kapasiteli stadyum inşa edilecekti.

Amerikan Kongre Binası çöktü
The Madison Capital-Times gazetesi, 1933 yılında bir dizi gizemli patlama sonucu Kongre binasının çöktüğünü yazdı.

Haberde patlamalara Senatoda haftalar süren gereksiz tartışmaların yarattığı büyük miktarda gazın yol açtığı belirtildi. Haberde Kongre binasını yıkılırken gösteren fotoğraf da vardı. Gazeteye okurlardan binlerce mektup yağdı.

Twitter'dan sesli harf yasağı
Kurumlar, kuruluşlar ve şahıslar, "1 Nisan" şaka gününü önemli bir iletişim faaliyeti olarak görürken bu günde yapılan işler, uzun yıllar hafızalardaki yerini koruyor.

"1 Nisan" gündeme gelince hatırlanan şakalardan biri de Twitter'in 2013'te yeni adının "Twttr" olacağı açıklamasıydı.

Twitter, yeni uygulamayla sesli harf kullanımına izin verilmeyeceğini ve sesli harf kullananların aylık 5 dolar ücret ödeyeceğini belirtti.

Şirketin şakasını desteklemek için yaptığı resmi açıklamada ise "Sesli harfleri eleyerek daha verimli ve yoğun bir iletişim formuna sahip olabileceğimize inanıyoruz. Aynı zamanda gelir kaynaklarımızı da geliştirmenin bir yolu olarak görüyoruz." ifadeleri yer aldı.