Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:08
BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir
1 Ocak Pazartesi yeni yılın ilk gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni yılın ilk resmî tatilini dışarıda geçirmek isteyenler için toplu taşıma seferlerine düzenleme getirildi. 1 Ocak günü otobüs, vapur, metrobüs ve otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım araçlarının kullanımında yoğunluk olması bekleniyor. İşte 1 Ocak Pazartesi otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir