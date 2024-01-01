Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:08

BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

1 Ocak Pazartesi yeni yılın ilk gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni yılın ilk resmî tatilini dışarıda geçirmek isteyenler için toplu taşıma seferlerine düzenleme getirildi. 1 Ocak günü otobüs, vapur, metrobüs ve otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım araçlarının kullanımında yoğunluk olması bekleniyor. İşte 1 Ocak Pazartesi otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

1 Ocak tatilinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler araştırmalara başladı. Marmaray, metrobüs ve otobüs sefer saatleri bilgisine odaklandı. Üç büyük şehrin vatandaşları tatil günlerinde dışarıda vakit geçirmek için planlarını hazırlamaya başladı. Megakent İstanbul, Başkent Ankara ve İzmir için toplu taşıma seferleri ücretleri ve saatleri detaylarda

BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

İSTANBUL'DA 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 1 Ocak günü tüm otobüs, metrobüs, vapur, metro, tramvay da dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için ücretsiz olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

MARMARAY ÜCRETSİZ

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

ANKARA'DA 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşıma için yapılan açıklamada:

01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla; Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet metro ring güzergâhında saat 02.30'a kadar 89 adet ilave servis planlaması yapılmıştır. Diğer taraftan, saat 00.00-05.00 aralığında 29 adet güzergâhta vermekte olduğumuz 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

1 Ocak Pazartesi Başkentray'da ücretsiz olacak.

SON DAKİKA