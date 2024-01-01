BUGÜN 1 OCAK PAZARTESİ otobüsler, metro ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

ANKARA'DA 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşıma için yapılan açıklamada:

01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30'a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla; Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet metro ring güzergâhında saat 02.30'a kadar 89 adet ilave servis planlaması yapılmıştır. Diğer taraftan, saat 00.00-05.00 aralığında 29 adet güzergâhta vermekte olduğumuz 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.