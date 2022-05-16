1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci Ve İkinci Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Osmanlı'nın her döneminde büyük önem verdiği Balkanlar bölgesinde uyguladığı iskan politikası sayesinde bir çok milletten ve dinden insanlar bu bölgede bir arada yaşıyordu. Bu bölgede insanlar arada uyum içinde yaşamış lakin Balkan Savaşları ile bu denge ve uyum bozulmuştur.

Fransız İhtilali'nin yayılması ile birlikte dünya genelinde yayılan milliyetçilik akımından olumsuz bir şekilde etkilenen devletlerden birisi de Osmanlı Devleti olmuştur. Osmanlı egemenliğinde yaşayan azınlık toplumlar isyan çıkarmış ve bunun sonucu olarak 13 Haziran 1912 tarihinde Osmanlı ile Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan arasında Birinci Balkan Savaşı çıkmıştır. Bahsi geçen dört ülke Balkan Birliği halinde Osmanlı ile savaşmış ve savaş sonunda Osmanlı Devleti mağlup olmuştur. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Londra Antlaşması imzalanmıştır.