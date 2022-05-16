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Haberler Fotohaber 1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 16.05.2022 20:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 20:10

1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci ve İkinci Balkan Savaşları 20. Yüzyılın başlarında yaşanan birçok devleti etkileyen değişimlere sebep olmuş bir savaştır. Bu iki savaşın adı savaş tarihinde sıklıkla geçmektedir. Hala günümüzde bile Birinci ve İkinci Balkan Savaşları hakkında araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son savaşlarından olan 1. ve 2. Balkan Savaşları nedenleri ve sonuçları nelerdir? 1. ve 2. Balkan Savaşları tarafları kimlerdir? Bu soruların yanıtlarını ve Balkan Savaşları hakkında merak edilen bilgileri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Balkanlar bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'nun her döneminde büyük bir öneme sahip bir bölgeydi. Osmanlı'nın zayıflamasını fırsat bilen Balkan ülkeleri Osmanlı'dan ayrılmak ve bağımsızlıklarını ilan etmek istemeleri ile savaşın habercisi gerilimler başlanmıştır. Aralarında bir yıl olan Birinci ve İkinci Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratan ve güç kaybına uğratan büyük savaşlardır. Peki, 1. ve 2. Balkan Savaşları tarihi ve önemi nedir? İşte detaylı bilgiler...

1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci Ve İkinci Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Osmanlı'nın her döneminde büyük önem verdiği Balkanlar bölgesinde uyguladığı iskan politikası sayesinde bir çok milletten ve dinden insanlar bu bölgede bir arada yaşıyordu. Bu bölgede insanlar arada uyum içinde yaşamış lakin Balkan Savaşları ile bu denge ve uyum bozulmuştur.

Fransız İhtilali'nin yayılması ile birlikte dünya genelinde yayılan milliyetçilik akımından olumsuz bir şekilde etkilenen devletlerden birisi de Osmanlı Devleti olmuştur. Osmanlı egemenliğinde yaşayan azınlık toplumlar isyan çıkarmış ve bunun sonucu olarak 13 Haziran 1912 tarihinde Osmanlı ile Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan arasında Birinci Balkan Savaşı çıkmıştır. Bahsi geçen dört ülke Balkan Birliği halinde Osmanlı ile savaşmış ve savaş sonunda Osmanlı Devleti mağlup olmuştur. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Londra Antlaşması imzalanmıştır.

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1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci Balkan Savaşı'nın akabinde Osmanlı'nın Balkanlardaki 500 yılı aşkın zamandır süren egemenliği ve üstünlüğü son bulmuştur lakin bu durum uzun sürmemiştir çünkü 7 Ekim 1912 tarihinde sonuçları diğerine göre çok daha farklı gelişen İkinci Balkan Savaşı çıkmıştır. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda en çok kazanç sağlayan Bulgaristan diğer Balkan Devletlerinin gözüne batmaya başlamıştır, buna ilaveten Bulgaristan'ın devlet otoritesi hakkında tecrübesiz olmasından dolayı Osmanlı'nın idareciliğine alışmış olan halk yeni yönetimi istemiyordu. Diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan'a karşı birleşmesi ve Bulgaristan'ın yönetimdeki eksiklikleri sebebiyle Osmanlı Devleti'yle yaptığı İkinci Balkan Savaşı'nı kaybetmiş ve Bükreş antlaşmasını imzalamıştır.

1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Birinci Balkan Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları

Birinci Balkan Savaşı'nın nedenleri;

  • Fransız İhtilali ile birlikte dünya genelinde yayılan milliyetçilik akımı.
  • Osmanlı Devleti'nin hali hazırda Trablusgarp'ta savaş halinde olması sebebi ile yorgun olması.
  • Rusya'nın Balkan ülkelerini Osmanlıya karşı sistematik şekilde kışkırtması.

Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları;

  • Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli dahil batı hattında toprak kaybına uğradı.
  • Ege Denizi'ndeki Osmanlı egemenliği son buldu.
  • Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç başlamış ve Balkanlar'da Türkler azınlığa düştü.
  • Londra Antlaşması imzalanmıştır.
1. Ve 2. Balkan Savaşları Nedenleri Ve Sonuçları - 1. Ve 2. Balkan Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

İkinci Balkan Savaşı'nın nedenleri;

Bulgaristan'ın Birinci Balkan Savaşı neticesinde fazla toprak alması ve bundan diğer Balkan ülkelerinin rahatsız olması.
Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın Romanya ile Bulgaristan'a karşı birleşmesi.

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