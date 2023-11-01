Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:53

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı bu özel günün resmi tatil olup olmadığı çalışanların ve öğrencilerin gündeminde. 10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde sorgulanıyor. Etkinlikler öncesinde gözler takvime dönmüş durumda. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?