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Haberler Fotohaber 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:53

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı bu özel günün resmi tatil olup olmadığı çalışanların ve öğrencilerin gündeminde. 10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde sorgulanıyor. Etkinlikler öncesinde gözler takvime dönmüş durumda. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor

10 Kasım resmi tatil mi ay başından itibaren milyonların gündeminde. Atatürk haftası olarak değerlendirilecek günlerde öğrencilerin ve çalışanların resmi tatil araştırmaları başladı. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu ülkemizde yasla anılacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı!

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve o tarihi kapsayan Atatürk haftası için geri sayım başladı. 10 Kasım 1938'te saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenecek etkinlikler bekleniyor. Yurt genelinde anma etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başladı.

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10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Türkiye'de ulusal yas olarak kabul edilen bu özel günde resmi törenlerin yanı sıra birçok yerde saat 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirilecek.

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri bekleniyor
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