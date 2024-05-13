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Haberler Fotohaber 100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:57

100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği

Son dakika 100 milyarlık tasarruf paketi detayları belli oldu. Kamuda tasarruf paketi nedir, planı ve maddeleri gündemdeki yerini aldı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklanıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik tedbirler arasında gösterilen kamuda tasarruf paketi detayları netleşti. Peki, 100 Milyarlık Tasarruf Paketi Nedir? İşte paket planı ve detaylar

100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği

Enflasyonla mücadele kapsamında farklı alanlarda çeşitli tedbirler alınmaya devam ederken uzun süredir beklenilen 100 milyarlık tasarruf paketi detayları son dakika açıklamasıyla belli oldu. Bakan Şimşek "tasarruf verimlilik paketi" ile ilgili detayları paylaştı. İşte kamuda tasarruf paketi planı ve maddeleri

100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği

100 MİLYARLIK TASARRUF PAKETİ NEDİR?
Kamuda tasarruf paketi, hükümetin kamu harcamalarını azaltmayı hedeflediği bir dizi önlemi kapsıyor. Bu önlemler, kamu kurumlarının harcamalarını daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği

KAMUDA TASARRUF PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?
KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU
Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.
Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.
Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz.
Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlamasıdır.
Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR
Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.
Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.
Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.
Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.
Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.
Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği

YATIRIM PROGRAMINA YENİ PROJE ALINMAYACAK

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.
Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedneiyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.
Bu paket güçlü bir izleme, denetlem, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.
Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır

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