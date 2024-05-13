Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:57
100 Milyarlık Kamuda Tasarruf Paketi Nedir, Maddeleri Nelerdir? 2024 Kamuda tasarruf paketi planı maddeler ve içeriği
Son dakika 100 milyarlık tasarruf paketi detayları belli oldu. Kamuda tasarruf paketi nedir, planı ve maddeleri gündemdeki yerini aldı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklanıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik tedbirler arasında gösterilen kamuda tasarruf paketi detayları netleşti. Peki, 100 Milyarlık Tasarruf Paketi Nedir? İşte paket planı ve detaylar