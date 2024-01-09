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Haberler Fotohaber 1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:38

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları geride kaldı. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görevlendirilecek GSB 1071 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Bakan Osman Aşkın Bak tarafından açıklanan alım kapsamında kadro ve branş dağılımı belli olmuştu. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki; GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylardan, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olma şartı aranıyordu. Başvuruları geride kalan süreçte gözler sonuç açıklamasında. Peki; GSB 1071 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı yapılacağını açıklamıştı.

Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU TAMAMLANDI!

Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

1071 GSB PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

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