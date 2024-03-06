Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
15:47
1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası! Konut kredisi kampanyası çıktı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
İlk evini alacaklara özel 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının uygulamaya geçirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa evini alacaklara devlet desteği verileceğini duyurmuştu. Vatandaşlar 15 yıl vade ve 1.20 faizli ilk evim kampanyasının hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Gözler yapılacak açıklamalara yöneldi. Peki, 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, başvuru nasıl yapılır?