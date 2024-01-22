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Haberler Fotohaber 1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:41

1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası ilk kez ev alacaklara yönelik "ilk evim kampanyası" adıyla duyurulmuştu. Cumhur başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını duyurmuştu. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar devlet tarafından sağlanacak desteğin detaylarını merak ediliyorlar. Peki ilk evim kampanyası ne zaman çıkacak, konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından halihazırda ev tapusu bulunanlara ikinci ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilme sınırı getirilmişti. Bu sınırlamayla yatırım amacının dışında ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Peki ilk evim konut kredisi şartları neler, başvuruları ne zaman? İşte düşük faizli konut kredisi son durumu…

1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk."

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1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk defa ev sahibi olacaklar için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda uygulanan şartlara bakıldığında, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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