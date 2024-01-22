Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:41
1.20 faizli konut kredisi 2024 || İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvuruları başladı mı konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?
1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası ilk kez ev alacaklara yönelik "ilk evim kampanyası" adıyla duyurulmuştu. Cumhur başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını duyurmuştu. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar devlet tarafından sağlanacak desteğin detaylarını merak ediliyorlar. Peki ilk evim kampanyası ne zaman çıkacak, konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?