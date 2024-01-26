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Haberler Fotohaber 15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:32

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?

Okullarda birinci dönem sona erdi. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapan öğrenciler 2. dönem başlangıç tarihini araştırıyor. Sosyal medyada 15 tatil uzayacak iddiası gündeme geldi. Normal şartlarda MEB takvimi ile okullarda 5 Şubat itibariyle ikinci dönem başlayacak. Ortaya atılan iddiaların arkasındaki hakikat araştırılıyor. Peki; okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzayacak mı? İşte 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi hakkında detaylar…

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?

15 tatil uzayacak iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyor. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alındı ve sömestr tatiline giriş yapıldı. İki hafta süreyle derslere ara veren öğrenciler dinlenecek ve ardından ikinci döneme başlayacak. Birtakım mecralarda dolaşıma giren sömestr tatili uzatılacak iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılıyor. Peki; 5 Şubat'ta okullar açılacak mı? Sömestr (15 tatil) uzatıldı mı? İşte, detaylar…

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebebiyle 15 tatil uzayacak şeklindeki iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyor.

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15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?

Normal şartlarda MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem 5 Şubat itibariyle başlayacak. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler iki haftalık aranın ardından ikinci döneme başlayacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili ortaya atılan bu iddia ile birlikte 15 tatilin 1 aya uzatılacağı iddiaları da son günlerde öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?

Ortaya atılan bu iddialar iddialar gerçeği yansıtmıyor.

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapandı.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

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