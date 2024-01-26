Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:32
15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı, sömestr tatili uzatıldı mı?
Okullarda birinci dönem sona erdi. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapan öğrenciler 2. dönem başlangıç tarihini araştırıyor. Sosyal medyada 15 tatil uzayacak iddiası gündeme geldi. Normal şartlarda MEB takvimi ile okullarda 5 Şubat itibariyle ikinci dönem başlayacak. Ortaya atılan iddiaların arkasındaki hakikat araştırılıyor. Peki; okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzayacak mı? İşte 2023-2024 2. dönem başlangıcı ve okulların açılış tarihi hakkında detaylar…