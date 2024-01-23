Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:21
150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?
Aile ve Gençlik Fonu tarafından yeni evlenecek gençlere devlet desteği sağlamak üzere 150 TL evlilik kredisi verileceğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş duyurmuştu. Yeni evlenecek çiftlerin evliliğe adım attıklarında maddi destek sağlamak ve aile kurumu oluşturulmasını desteklemek amacıyla verilecek olan bu kredi geçtiğimiz günlerde 2024 yılı mesaisine başlayan Meclis'ten geçti, yasalaştı. Gençlerin gözü kredinin başvurularına yöneldi. Peki, 2024 evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek? İşte detaylar