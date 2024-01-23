150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

Evlilik yoluna adım atacak gençlerin maddi ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir fon oluşturuyor. Bu fon ile dünya evine yeni giren, girecek çiftlerin yararlanması sağlanacak. İhtiyaçları doğrultusunda bu krediye başvurmak isteyen çiftler tarafından kredinin ayrıntıları merak ediliyor. İşte 150 bin TL evlilik kredisine dair tüm ayrıntılar