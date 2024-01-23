Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:21

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

Aile ve Gençlik Fonu tarafından yeni evlenecek gençlere devlet desteği sağlamak üzere 150 TL evlilik kredisi verileceğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş duyurmuştu. Yeni evlenecek çiftlerin evliliğe adım attıklarında maddi destek sağlamak ve aile kurumu oluşturulmasını desteklemek amacıyla verilecek olan bu kredi geçtiğimiz günlerde 2024 yılı mesaisine başlayan Meclis'ten geçti, yasalaştı. Gençlerin gözü kredinin başvurularına yöneldi. Peki, 2024 evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek? İşte detaylar

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

Evlilik yoluna adım atacak gençlerin maddi ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir fon oluşturuyor. Bu fon ile dünya evine yeni giren, girecek çiftlerin yararlanması sağlanacak. İhtiyaçları doğrultusunda bu krediye başvurmak isteyen çiftler tarafından kredinin ayrıntıları merak ediliyor. İşte 150 bin TL evlilik kredisine dair tüm ayrıntılar

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

EVLİLİK KREDİSİNDE SON GELİŞME

"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız."

150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Meclis'ten geçen kredinin 2024 yılı içinde başvurulara başlayacağı ön görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

150 BİN TL DESTEK KREDİSİ YASALAŞTI!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Meclis'in 2024 mesainde Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ!

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirti. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." şeklinde konuştu

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM||2024 Evlilik kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, kimlere verilecek?

EVLİLİK KREDİSİ GENEL ŞARTLAR

Şartlar kesin olmamakla birlikte açıklamalardan hareketle liste şöyle şekilleniyor:

2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl ödeme şartı, 0 faizle verilecek devlet desteğinde kredi miktarı her yıl artırılacak.

Pilot uygulama deprem bölgesinde olacak.

Yaş sınırının 18-27 olması bekleniyor.

Belirli suçlara karışmamış olmak ve gelir sınırı gibi şartların da gündemde

SON DAKİKA