Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:57

1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1500 tarım işçi alımı yapıyor. İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. Yapılan açıklamaya göre işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Tarım işçisi, bahçe işçisi, sera işçisi, bahçıvan, hayvan bakıcısı gibi kadrolarda alım yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacak. İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilen adaylarda aranılacak genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunacak. Peki, İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

1.500 TARIM İŞÇİSİ ALINACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada işçi alımına dair; "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." sözlerini kullandı.

İş ilanları başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacak.

1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

İLAN BİLGİLERİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 13/02/2024-19/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece iptal edilebilecektir.

1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?

TARIM İŞÇİSİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.

SON DAKİKA