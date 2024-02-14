Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:57
1.500 Tarım İşçisi Alımı İŞKUR BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı başvuru ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1500 tarım işçi alımı yapıyor. İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. Yapılan açıklamaya göre işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Tarım işçisi, bahçe işçisi, sera işçisi, bahçıvan, hayvan bakıcısı gibi kadrolarda alım yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?