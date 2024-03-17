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Haberler Fotohaber 18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:03

18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 109. yıl dönümü. Resimli, Türk bayraklı, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, günün anlam ve önemine uygun paylaşım yapmak isteyenler tarafından gönderiliyor. Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ithafen onlarca şiir, şarkı, hikaye kaleme alındı. Çanakkale Geçilmez yazılı mesajlar ve sözler ile birlik ve beraberlik güdülü paylaşımlar yapılıyor. İşte sizler için bu başlık altında derlediğimiz en güzel, anlamlı, yeni ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları şanlı zaferin 109. yıl dönümü vesilesiyle gündemdeki yerini aldı. Bu anlam dolu günde 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Ülkenin dört bir yanında bayraklar ve şiirler ile bu mukaddes güzel yurt topraklarının düşman işgalinden kurtuluşu anılılıyor. Bu noktada sevdiklerine bu önemli günün geldiğini bildirmek isteyenler 18 Mart şiirleri ve mesajları paylaşımına başladı. İşte en güzel, resimli Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve Dur Yolcu ve Çanakkale Geçilmez yazılı mesajları.

18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

EN GÜZEL ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı kutlanıyor. Dur Yolcu ve Çanakkale Geçilmez yazılı mesajlar derlendi. İşte, en duygusal 18 Mart mesajları, sözleri ve şiirleri:

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18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferimizin 107. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

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