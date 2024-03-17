Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:03
18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve kutlama şiirleri! 2024 Çanakkale Geçilmez yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 109. yıl dönümü. Resimli, Türk bayraklı, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, günün anlam ve önemine uygun paylaşım yapmak isteyenler tarafından gönderiliyor. Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ithafen onlarca şiir, şarkı, hikaye kaleme alındı. Çanakkale Geçilmez yazılı mesajlar ve sözler ile birlik ve beraberlik güdülü paylaşımlar yapılıyor. İşte sizler için bu başlık altında derlediğimiz en güzel, anlamlı, yeni ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri