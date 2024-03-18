Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:48
18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bilindiği üzere resmi tatiller takviminde yer alan özel günlerde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Hal böyle olunca bugün tüm yurtta kutlanan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde ulaşımın durumu merak konusu oldu. Peki 18 Mart metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? 18 Mart İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi? İşte, yanıtı.