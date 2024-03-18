Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:48

18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bilindiği üzere resmi tatiller takviminde yer alan özel günlerde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Hal böyle olunca bugün tüm yurtta kutlanan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde ulaşımın durumu merak konusu oldu. Peki 18 Mart metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? 18 Mart İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi? İşte, yanıtı.

18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yurdun dört bir yanında saygı ve minnetle anılıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde çoğunlukla toplu taşıma ücretsiz oluyor. Çanakkale Zferi'nin 109'uncu yıl dönümünde pek çok kişi bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla toplu ulaşım araçları hakkındaki açıklamaları takip ediyor. Peki, Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? 18 Mart İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?

18 MART OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi bugün kutlanıyor. Çanakkale Zaferi ülkemiz için çok önemli bir gündür fakat resmi bayram statüsünde değildir. Bu yüzden 18 Mart'ta otobüsler ücretsiz değil. Aynı zamanda diğer toplu taşıma araçları da 18 Mart Pazartesi günü ücretsiz veya indirimli olmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü olan 18 Mart resmi tatil değildir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür

18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?
SON DAKİKA