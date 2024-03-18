18 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün metro, metrobüs, otobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı oldu?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yurdun dört bir yanında saygı ve minnetle anılıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde çoğunlukla toplu taşıma ücretsiz oluyor. Çanakkale Zferi'nin 109'uncu yıl dönümünde pek çok kişi bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla toplu ulaşım araçları hakkındaki açıklamaları takip ediyor. Peki, Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? 18 Mart İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?