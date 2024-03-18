Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:45
18 Mart'ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi, tarihteki yeri
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız minnetle ve dualarla anılacak. Peki, 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart anlam ve önemi nedir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi, tarihteki yeri.