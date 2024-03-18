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Haberler Fotohaber 18 Mart'ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi, tarihteki yeri
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:45

18 Mart'ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi, tarihteki yeri

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız minnetle ve dualarla anılacak. Peki, 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart anlam ve önemi nedir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi, tarihteki yeri.

18 Mart’ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi, tarihteki yeri

Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin önemi bu yıl kutlanılan 109'uncu yıl dönümü sebebiyle gündeme geldi. Yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını değiştirecek nitelikte olan bu savaşta iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. "Çanakkale geçilmez!" düşmanın beynine bir kez daha kazındı. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihteki anlam ve önemi nedir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi, tarihteki yeri…

18 Mart’ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi, tarihteki yeri

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

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18 Mart’ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi, tarihteki yeri

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart’ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi, tarihteki yeri

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir..

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

18 Mart’ta ne oldu, neden kutlanıyor? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi, tarihteki yeri

18 MART'TA NE OLDU?
Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.[9] İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

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