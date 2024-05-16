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Haberler Fotohaber 19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:47

19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği milli bayram kutlamaları kapsamında birçok ilde kutlama programı hazırlandı. Pazar gününe denk gelen bu anlamlı günde büyükşehirlerde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İzmir, Ankara, İstanbul 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2024 belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek? İşte, Ücretsiz 19 Mayıs konserleri takvimi 2024 ve tüm etkinlikler…

19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2024 yılı için belli oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için etkinlik takvimi çıkarıldı. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 19 Mayıs etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, 19 Mayıs ücretsiz konser takvimi...

19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

İSTANBUL 19 MAYIS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek atölyeler, konserler ve etkinliklerle kutlanacak.

İBB'nin 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. 17-18-19 Mayıs'ta düzenlenecek konserler, etkinlikler ve atölyelerle yapılacak kutlamalar saat 13.30'da başlayacak.

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19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

İBB'nin 19 Mayıs 2024 kutlamalarında 17 Mayıs günü; Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay sahne alacak.

18 Mayıs günü yapılacak konserlerde; Pera, Skapova, Can Koç, Al'York ve Arem Özgüç & Arman Aydın izleyicilere bayram coşkusu yaşatmak için performans sergileyecek.

19 Mayıs günü yapılacak son konser etkinliğinde ise; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi isimler sahnede olacak.

19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

İZMİR 19 MAYIS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlayacak. İzmir Gençlik Festivali'nin yanı sıra 19 Mayıs Yol Koşusu düzenlenecek. 19 Mayıs akşamı ise Gündoğdu Meydanı'nda Sıla rüzgârı esecek.

19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

SAHNE GENÇLERİN

19 Mayıs'ta saat 19.00'da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "Gençler Sahne Sizin" etkinliği düzenlenecek. AASSM sahnesinde akustik konser vermek isteyen 14-20 yaş arası gençler arasından seçilen 19 müzisyen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahnede olacak.

GÜNDOĞDU'DA SILA RÜZGARI ESECEK

19 Mayıs akşamı Gündoğdu Meydanı'ndaki DJ performansı sonrasında saat 21.00'de ünlü sanatçı Sıla İzmirlilerle buluşacak.

GENÇ BİLET KAMPANYASI BAŞLIYOR

Dikili'deki 75. Yıl Parkı'nda saat 21.00'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahneye çıkacak. Ayrıca İzmir Art Genç Bilet Kampanyası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs'ta başvuru almaya başlayacak. Bu dönem 16-25 yaş arasında 12 bin gence toplam 36 bin ücretsiz etkinlik bileti ulaştırılacak. İzmir Art hesaplarına tanımlanan 3 bilet 12 ay süresince kullanılabilecek. Başvurular İzmir Art mobil uygulamasından yapılabiliyor.

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