19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2024 yılı için belli oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için etkinlik takvimi çıkarıldı. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 19 Mayıs etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, 19 Mayıs ücretsiz konser takvimi...