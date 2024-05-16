Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
11:47
19 MAYIS KONSERLERİ 2024 LİSTESİ || Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği milli bayram kutlamaları kapsamında birçok ilde kutlama programı hazırlandı. Pazar gününe denk gelen bu anlamlı günde büyükşehirlerde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İzmir, Ankara, İstanbul 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2024 belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek? İşte, Ücretsiz 19 Mayıs konserleri takvimi 2024 ve tüm etkinlikler…