19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yılda büyük bir şölenle kutlanacak. Büyükşehir Belediyeleri tarafından İstanbul, Ankara, İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlik takvimi 2023 kamuoyu ile paylaşıldı. Hadise ve Murda İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Ankara'da Sıla rüzgarı esecek. İzmir'de ise geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mabel Matiz konseri Güneydoğu Meydanını inletecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak, ücretsiz mi? İşte, 19 Mayıs konser ücretsiz takvimi 2023!