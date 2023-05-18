19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 Mayıs bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacağının sinyallerini erkenden verdi. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs ücretsiz konserler nerede, ne zaman sorgulamaya başladı. Hadise ve Murda İstanbul Maltepe'de hayranlarıyla buluşurken Ankara'da Sıla rüzgarı esecek. İzmir'de ise pop müziğin sevilen ismi Mabel Matiz konseri Güneydoğu Meydanı'nda sahne alacak. Peki, 19 Mayıs 2023 konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, 19 Mayıs konserleri 2023 İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik takvimi.