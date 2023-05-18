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Haberler Fotohaber 19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:28

19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yılda büyük bir şölenle kutlanacak. Büyükşehir Belediyeleri tarafından İstanbul, Ankara, İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlik takvimi 2023 kamuoyu ile paylaşıldı. Hadise ve Murda İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Ankara'da Sıla rüzgarı esecek. İzmir'de ise geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mabel Matiz konseri Güneydoğu Meydanını inletecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak, ücretsiz mi? İşte, 19 Mayıs konser ücretsiz takvimi 2023!

19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 Mayıs bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacağının sinyallerini erkenden verdi. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs ücretsiz konserler nerede, ne zaman sorgulamaya başladı. Hadise ve Murda İstanbul Maltepe'de hayranlarıyla buluşurken Ankara'da Sıla rüzgarı esecek. İzmir'de ise pop müziğin sevilen ismi Mabel Matiz konseri Güneydoğu Meydanı'nda sahne alacak. Peki, 19 Mayıs 2023 konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, 19 Mayıs konserleri 2023 İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik takvimi.

19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

YER: Maltepe Etkinlik Alanı

KAPI AÇILIŞI: 14:00

KONSERLER: Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova, Kum

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19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...
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19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 MAYIS KONSERLERİ ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak.

Atatürk Orman Çiftliği'nde, 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak konserlere ücretsiz ring seferleri ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

19 MAYIS KONSER TAKVİMİ 2023 || İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak

19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER LİSTESİ 2023 YAYINDA! İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? HADİSE, MURDA, SILA, MABEL MATİZ...

19 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı takvimde 19 Mayıs konserleri İzmir'de Mabel Matiz ile gerçekleşecek.

18:00 Spor etkinlikleri (Kültürpark Lozan Sahne Önü)

19:30 Praksis Grubu Konseri ( Kültürpark Çim Alan)

20:30- 21:00 Kortej Yürüyüşü (Lozan Meydanı- Gündoğdu Meydanı)

19:30 DJ Ali Köprülüoğlu

21:00 Mabel Matiz Konseri (Gündoğdu Meydanı)

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