1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı'nın inci gerdanlığı için süren çalışmalarda gelinen aşamalar ve yapılan hummalı çalışma görüntülere yansıdı.

