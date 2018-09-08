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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 11:21
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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan 1915 Köprüsü'ndeki çalışmalar hızla devam ediyor. 1915 'ndeki yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi.

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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Proje kapsamında kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edileceği kuru kavuz çalışmaları tamamlanırken, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 157 adet kazık çakıldı.

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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor. 1915 'ndeki yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı'nın inci gerdanlığı için süren çalışmalarda gelinen aşamalar ve yapılan hummalı çalışma görüntülere yansıdı.

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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Kınalı-Tekirdağ--Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale (1915 dahil) otoyolu kesimi yap - işlet - devret projesi, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda.

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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Proje, Malkara'nın güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşıyor. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak.

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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

Proje için 26 Ocak 2017 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonucunda, Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim OGG tarafından verilen 16 yıl 2 ay 12 gün teklif en uygun teklif olarak belirlendi.

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1915 Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz

18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak 31 Mart 2017 tarihinde işe başlanan 1915 Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak proje konumunda.

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