2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

TADI DAMAKLARDA KALACAK: HÜNKARBEĞENDİ

HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:

500 gram koyun eti

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

1 çorba kaşığı sirke

2 adet domates

2.5 su bardağı sıcak su

5 adet patlıcan

1.5 çorba kaşığı un

1.5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve kekik

HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI

Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.

Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.

Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.

Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...