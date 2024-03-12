Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:12

2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

Mübarek Ramazan ayının 2. gününde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar en lezzetli ve pratik iftar menüsü tarifleri ile en güzel masaları kurmak istiyor. Sofraların bereketlendiği bu günlerde akşam ezanına kadar ne pişireceğine karar veremeyenler "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlara göre; bol su kaybettiğimiz bu günlerde menülerin olmazsa olmazı sıcacık çorba ve sulu yemekler. İşte tadı damaklarda kalacak Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü önerileri ve ayrıntılı tarifleri (12 Mart 2024)

2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

Ramazan ayının 2. Gününde doyurucu ve birbirinden lezzetli iftar menüsü hazırlayabilmek için şimdiden araştırmalar başladı. Uzmanlar Ramazan'da hazırlayanan iftar menüsü, sağlıklı besinlerden oluşursa iftar sonrası ortaya çıkan hazımsızlık gibi şikayetler o kadar az olacağını açıklıyor. Peki, Ramazan ayı 2. Günü için iftar menüsü önerileri nelerdir? Bugün ne pişirsem? İşte en güzel, farklı, pratik iftar menüsü önerileri…

2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

İFTAR SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZI: KABAK ÇORBASI

MALZEMELER

3 adet kabak
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet pırasa
1 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı un
1 adet patates
6 su bardağı su
1 su bardağı krema
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Üzeri için

1 çorba kaşığı krema
Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun. Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin. Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin. Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

TADI DAMAKLARDA KALACAK: HÜNKARBEĞENDİ

HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:

  • 500 gram koyun eti
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 adet soğan
  • 1 çorba kaşığı sirke
  • 2 adet domates
  • 2.5 su bardağı sıcak su
  • 5 adet patlıcan
  • 1.5 çorba kaşığı un
  • 1.5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz ve kekik

HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI

Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.

Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.

Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.

Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI

Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç (6 kişilik)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 adet tavuk suyu (tercihe göre)
  • 1-2 damla limon

Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin.

Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın

Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz.

Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…

2. gün İftar Menüsü fikirleri: 12 Mart 2024 bugün ne pişirsem? İşte en güzel iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri ayrıntılı

HAFİF Mİ HAFİF BİR LEZZET: ÇİKOLATALI MOUSSE

MALZEMELER

  • 200 ml krema
  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri
  • 2 paket 80 gramlık bitter çikolata
  • Üzeri için: 1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri
  • Yarım su bardağı su
  • 1 paket 80 gramlık beyaz çikolata

YAPILIŞI

Kremayı geniş bir kaba alıp 2 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin ve koyu bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurup buzdolabında 20 dakika bekletin. Daha sonra büyük bir fincan ya da bir kaseye sıkın. Böğürtlenleri bir tavaya alıp üzerine pudra şekeri ve suyu ekleyip ocağa oturtun. Karışımı hafifçe ılıtıp kremanın üzerine gezdirin.
Benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.

SON DAKİKA