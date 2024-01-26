Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
14:55
2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?
Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona geliniyor. Evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar nedeniyle bu isteğini erteleyen çiftlere nefes olacak proje için bir süre önce tuşa basılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi. Söz konusu proje geçtiğimiz günlerde 2024 yılı mesaisine başlayan Meclis'ten geçti, yasalaştı. Çiftler de araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı ve son gelişmeler…