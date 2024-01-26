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Haberler Fotohaber 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:55

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona geliniyor. Evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar nedeniyle bu isteğini erteleyen çiftlere nefes olacak proje için bir süre önce tuşa basılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi. Söz konusu proje geçtiğimiz günlerde 2024 yılı mesaisine başlayan Meclis'ten geçti, yasalaştı. Çiftler de araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı ve son gelişmeler…

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi ile Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı duyurulmuştu. 150 bin TL faizsiz kredi desteğinde son durum merak ediliyor. Peki, evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 150 bin TL faizsiz kredisinde son durum…

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

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2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Göktaş;

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız."

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi son durum: Evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

150 bin TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Meclis'ten geçen kredinin 2024 yılı içinde başvurulara başlayacağı ön görülüyor.

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