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Haberler Fotohaber 2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:49

2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava girecek adaylar ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayacaklar. Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar

2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavına başvuru yapıp ön lisans eğitimini lisans eğitimine taşımak isteyenler için takvim yayınladı. DGS takvimine göre adaylar sınav başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olacaklar. DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman? detaylar

2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

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2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

DGS geç başvuru işlemi 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti %50 daha fazla ödenecek.

2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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