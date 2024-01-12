2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavına başvuru yapıp ön lisans eğitimini lisans eğitimine taşımak isteyenler için takvim yayınladı. DGS takvimine göre adaylar sınav başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olacaklar. DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman? detaylar