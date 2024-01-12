Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
16:49
2024 DGS başvuru tarihleri ve detayları | DGS başvuruları ne zaman balşayacak, başvuru ücretleri ne kadar, sınav ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava girecek adaylar ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayacaklar. Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar