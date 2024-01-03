MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak Çarşamba günü (bugün) itibariyle başlıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesine göre 30 Ocak'a kadar devam edecek olan başvurular öncesi MSÜ başvuru ücreti ve şartları araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 MSÜ sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ücretine ilişkin detaylar…