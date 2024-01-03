Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:11
MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
ÖSYM tarafından 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için aday başvuruları bugün başlayacak. Askeri öğrenci sınavına girmek için hazırlanan binlerce kişi başvurular öncesi MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı araştırmalarına başladı. Peki, MSÜ sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 MSÜ başvuru ücreti ve sürece ilişkin detaylar...