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Haberler Fotohaber MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:11

MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM tarafından 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için aday başvuruları bugün başlayacak. Askeri öğrenci sınavına girmek için hazırlanan binlerce kişi başvurular öncesi MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı araştırmalarına başladı. Peki, MSÜ sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 MSÜ başvuru ücreti ve sürece ilişkin detaylar...

MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak Çarşamba günü (bugün) itibariyle başlıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesine göre 30 Ocak'a kadar devam edecek olan başvurular öncesi MSÜ başvuru ücreti ve şartları araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 MSÜ sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ücretine ilişkin detaylar…

MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretinin ödenmesinin ardından başvurular tamamlanacak.

Ancak MSÜ sınav başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM'den yapılacak açıklama ile başvurular başlayacak.

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MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alacak. Kılavuz yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise başvuru ücretlerinin 160 TL olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MSÜ BAŞVURU EKRANI TIKLA-BAŞVUR! | MSÜ kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

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