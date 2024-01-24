Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:04

2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları alınmaya başladı. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sitemi'nden alınacak başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılacak. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan MBSTS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS ücreti ne kadar? İşte detaylar

2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılacak sınavın başvurları başladı! 2024 sınavlarının başvuruları başlamak üzere. Sınav ücreti ve başvuru şartları merak eden adaylar arama motorlarında sınav detayıyla ilgili sorgulamalar yapıyorlar. Buna göre; Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları nelerdir? 2024 MBSTS sınav ücreti ne kadar?

2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

MBSTS 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 24 Ocak 2024 tarihinde başladı, 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

MBSTS BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;

a) Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,

b) Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,

c) Kariyer basamaklarında yükselmeler,

d) Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için müftü, vaiz ve eğitim görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için,

Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlere yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.

2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

2024 DİB MBSTS NE ZAMAN?

Takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09.03.2024 tarihinde yapılacak.

SON DAKİKA