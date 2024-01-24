2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;



a) Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,



b) Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,



c) Kariyer basamaklarında yükselmeler,



d) Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için müftü, vaiz ve eğitim görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için,



Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlere yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.