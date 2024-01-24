Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
10:04
2024 ÖSYM DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024-DİB-MBSTS nereden yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar?
Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları alınmaya başladı. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sitemi'nden alınacak başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılacak. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan MBSTS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS ücreti ne kadar? İşte detaylar