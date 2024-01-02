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Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:31

2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024'te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla girilmesinin ardından 2024'te resmi tatiller hang güne denk geliyor merak edildi. Bir yıl içerisinde birçok milli ve dini bayram yer alıyor. Bunun yanı sıra özel birçok günde resmi tatil ilan ediliyor. Peki, 2024'te resmi tatiller ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak? İşte, 2024 Resmi tatil günleri takvimi!

2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024’te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2024 resmi tatil günler birçok kişinin gündeminde. Yeni yılda tatil günlerini öğrenerek plan yapmak isteyen binlerce kişi, resmi tatillerden faydalanarak tatil günlerini uzatmak istiyor. Örneği 29 Ekim Salı'ya denk geliyor ve Pazartesi izin alınması halinde hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapılmış oluyor. İşte 2024 Resmi tatil günleri ve detayları...

2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024’te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi, 2024'ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başladı.

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2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024’te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2024 RESMİ TATİLLER VE BAYRAMLAR HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arefe, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.

2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024’te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024’te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

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