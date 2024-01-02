2024 RESMİ TATİL TAKİMİ: 2024’te kaç gün tatil olacak, resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2024 resmi tatil günler birçok kişinin gündeminde. Yeni yılda tatil günlerini öğrenerek plan yapmak isteyen binlerce kişi, resmi tatillerden faydalanarak tatil günlerini uzatmak istiyor. Örneği 29 Ekim Salı'ya denk geliyor ve Pazartesi izin alınması halinde hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapılmış oluyor. İşte 2024 Resmi tatil günleri ve detayları...