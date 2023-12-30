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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:52

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yılda müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 158 tarım ve orman uzman yardımcısı, 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Toplamda 7 bin 158 personele istihdam sağlanacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Branşlarını açıkladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere yeni personeller alınacak. Bakan Yumaklı kadroları paylaştı. Kadrolara başvuracak birçok kişi ilanı ilgiyle takip ediyor. Başvurular ile ilgili detaylar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar detaylarda

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı,uğurlu olsun.''

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

KONTENJAN DAĞILIMI:

  • Destek Personeli 1443
  • Büro Personeli 1088
  • Ziraat Mühendisi 982
  • Veteriner Hekim 652
  • Şoför 487
  • Gıda Mühendisi 193
  • Orman Muhafaza Memuru 162
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
  • Su Ürünleri Mühendisi 107
  • Orman Mühendisi 81
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
  • Su Ürünleri Mühendisi 107
  • Orman Mühendisi 81
  • Laborant 56
  • Biolog 33
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