Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:52
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yılda müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 158 tarım ve orman uzman yardımcısı, 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Toplamda 7 bin 158 personele istihdam sağlanacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Branşlarını açıkladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…