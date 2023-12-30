Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.