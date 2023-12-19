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Haberler Fotohaber 2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi
Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:40

2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

Üniversiteye giriş için birçok öğrencinin beklediği haber geldi. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM sınav takvimindeydi. AYT, TYT, YDT oturumlarından oluşan YKS 2024 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Bu sene üniversite sınavına girecek öğrenciler için 2024 YKS tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyordu. İşte, 2024 YKS başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

Adayların "YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtı belli oldu. YKS 2024 tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklamaya göre AYT, TYT, YDT oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy, 2024 sınav tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte başvuruların ne zaman alınacağı belli oldu. AYT, TYT, YDT ne zaman yapılacak?

2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 NE ZAMAN?

Üniversiteye hazırlanan her öğrencinin üniversiteye girmesi için gireceği YKS sınavının tarihleri belli oldu. Açıklanan ÖSYM takvimiyle öğrenciler tüm sorularına yanıt buldu.

Her yıl haziran ayından yapılan sınava ilişkin olarak adayların gözü kulağı ÖSYM'deydi. Bu sene de sınavın haziran ayında yapılmasına karar verildi. ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre:

YKS 1. Oturum 8 Haziran 2024,

YKS 2.Oturum AYT 9 Haziran 2024,

YKS 3.Oturum YDT 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

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2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Her sene şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen başvurular için gelenek değişmedi. Bu sene de başvuruların şubat ayında alınacağı açıklandı. Yayımlanan takvimine göre 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre 2024 Haziran 2024'de uygulanacak YKS için başvurular 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Her sene olduğu gibi bu senede sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.

2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre AYT, TYT VE YDT oturumlarına ilişkin başvuru tarihleri belli oldu. 1- 26 Şubat tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru yapabilecek. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuruyu kaçıran adayların sınava girmesi mümkün olmayacak. Takvime göre ÖSYM, 2024 YKS için yalnızca iki kez başvuru açacak. Bu dönemlerden ilk başvuru 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 gün boyunca devam edecek olup ikinci başvuru olan geç başvuruysa 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilecek.

2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

YKS 2024 için başvurular https://www.osym.gov.tr/ adresinden alınacak.

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