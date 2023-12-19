2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

Üniversiteye giriş için birçok öğrencinin beklediği haber geldi. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM sınav takvimindeydi. AYT, TYT, YDT oturumlarından oluşan YKS 2024 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Bu sene üniversite sınavına girecek öğrenciler için 2024 YKS tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyordu. İşte, 2024 YKS başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi