2024 YKS başvuruları NE ZAMAN, ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Her sene şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen başvurular için gelenek değişmedi. Bu sene de başvuruların şubat ayında alınacağı açıklandı. Yayımlanan takvimine göre 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre 2024 Haziran 2024'de uygulanacak YKS için başvurular 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Her sene olduğu gibi bu senede sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.