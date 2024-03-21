Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:43
21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri
21 Mart Ekinoksu özellikleri ve etkileri ile gündemdeki yerini aldı. Her yıl iki kez gündeme gelen ekinoks tarihleri havaların ısınmaya ve soğumaya başladığı zamanı karşılıyor. Kuzey yarımkürede İlkbahar başlangıcı anlamına da gelen gün eşitliği Dünya'da bırakacağı etkiler ve değişimlerle ilgililerin radarına girdi. Peki; 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? İşte, detaylar...