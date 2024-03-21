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Haberler Fotohaber 21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:43

21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri

21 Mart Ekinoksu özellikleri ve etkileri ile gündemdeki yerini aldı. Her yıl iki kez gündeme gelen ekinoks tarihleri havaların ısınmaya ve soğumaya başladığı zamanı karşılıyor. Kuzey yarımkürede İlkbahar başlangıcı anlamına da gelen gün eşitliği Dünya'da bırakacağı etkiler ve değişimlerle ilgililerin radarına girdi. Peki; 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? İşte, detaylar...

21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri

21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir soruları trend aramalar listesinde yerini aldı. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak bilinen bu tarihte gece ve gündüz süresi eşitleniyor. Ancak değişimler sadece bununla bitmiyor. Peki; 21 Mart İlkbahar Ekinoksu etkileri neler, ekinoks nedir? İşte, ayrıntılar...

21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri

21 MART EKİNOKSU NEDİR?

Yılda iki kez gündeme gelen ekinoks tarihleri ilkbahar ve sonbahar zamanını karşılıyor. 21 Mart kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

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21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.

21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri

Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart Ekinoksu nedir, ekinoks ne demek? 21 Mart Ekinoks özellikleri ve etkileri

21 MART EKİNOKS ÖZELLİKLERİ

1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

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