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Haberler Fotohaber 22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi: İklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 11:50

22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi: İklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

Her yıl Google Doodle olan 22 Nisan Dünya Günü bu yıl da merakla inceleniyor. İklim değişikliği farkındalığı kapsamında 1970 yılından bu yana kutlanan bu güne dair, iklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler gibi sorular yanıt arıyor. İşte 22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi…

22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi: İklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

Dünyanın dört bir yanında kutlanan 22 Nisan Dünya Günü kapsamında bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Google Doodle ile kutlanan bu güne ilişkin iklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler gibi sorular yanıt arıyor. İşte 22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi ile bugünün tarihi…

22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi: İklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak John McConnell tarafından San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti.

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22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi: İklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

DÜNYA GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

22 Nisan Dünya Günü anlamı ve önemi: İklim değişikliği nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, SONUÇLARI NELER?

Yaygın kullanımda iklim değişikliği, küresel ısınmayı (küresel ortalama sıcaklıkta süregelen artış) ve bunun Dünya'nın iklim sistemi üzerindeki etkilerini tanımlamaktadır. Daha geniş anlamda iklim değişikliği, Dünya'nın iklimindeki önceki uzun vadeli değişiklikleri de içerir. Küresel ortalama sıcaklıktaki mevcut artış, önceki değişikliklerden daha hızlıdır ve esas olarak insanların fosil yakıtları yakmasından kaynaklanmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve bazı tarımsal ve endüstriyel uygulamalar, başta karbondioksit ve metan olmak üzere sera gazlarını artırmaktadır. Sera gazları, Dünya'nın güneş ışığından ısındıktan sonra yaydığı ısının bir kısmını emer. Bu gazların daha büyük miktarları Dünya'nın alt atmosferinde daha fazla ısı tutarak küresel ısınmaya neden olur.

İklim değişikliği nedeniyle çöller genişlerken, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları daha yaygın hale gelmektedir. Kuzey Kutbu'nda artan ısınma donmuş toprakların erimesine, buzulların geri çekilmesine ve deniz buzu kaybına katkıda bulundu. Daha yüksek sıcaklıklar aynı zamanda daha yoğun fırtınalara, kuraklıklara ve diğer aşırı hava koşullarına neden olmaktadır. Dağlarda, mercan resiflerinde ve Kuzey Kutbu'nda yaşanan hızlı çevresel değişim, birçok canlı türünün yer değiştirmesine ya da neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Gelecekteki ısınmayı en aza indirme çabaları başarılı olsa bile, bazı etkiler yüzyıllar boyunca devam edecektir. Bunlar arasında okyanus ısınması, okyanus asitlenmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi yer almaktadır.

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