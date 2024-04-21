22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?

23 Nisan'dan bir önceki gün, 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi sorusuyla inceleniyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi sebebiyle bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. 22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı, 23 Nisan tatili kaç gün sorusu 2024 yılı Resmi Tatiller Takvimi ile yanıt buldu. İşte detaylar.