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Haberler Fotohaber 22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:21

22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurdun dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla donandı. Okullarda tüm hazırlıklar tamamlanırken bayram coşkusu tüm ülkeyi sardı. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu kutlu gün, yurdumuzda resmi tatiller arasında yer alırken bir önceki gün ise 22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı, 23 Nisan tatili kaç gün sorularıyla gündeme geliyor. İşte 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi sorusunun yanıtı.

22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?

23 Nisan'dan bir önceki gün, 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi sorusuyla inceleniyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi sebebiyle bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. 22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı, 23 Nisan tatili kaç gün sorusu 2024 yılı Resmi Tatiller Takvimi ile yanıt buldu. İşte detaylar.

22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm vatandaşları kapsayan resmi tatil uygulanıyor. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

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22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?

22 NİSAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için yarın okullar eğitime devam edecek. Ayrıca yarım gün eğitim de söz konusu olmayacağından tam gün dersler devam edecek.

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili, Resmi tatil günleri takvimine göre 1 gündür.

22 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 22 Nisan Pazartesi yarım gün mü, okullar tatil mi?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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