23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

En çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 17 Mart günü ATV'de yayınlanan son bölümünde geçen hafta milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş yarışmacı koltuğundaki yerini alarak 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? sorusunu yanıtlamaya çalıştı. Doğru cevap verdi. İşte sorunun cevabı