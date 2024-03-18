Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:57
23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu
ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Mart günü yayınlanan son bölümünde 1 milyonluk soru açıldı. Tüm soruları doğru yanıtlayan ve 1 milyon TL'lik "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna doğru cevap veren Berk Göktaş'ın yarışmayı kazandığı sorunun cevabını merak edenler araştırmalara başladı. Peki, TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar