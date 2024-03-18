Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:57

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Mart günü yayınlanan son bölümünde 1 milyonluk soru açıldı. Tüm soruları doğru yanıtlayan ve 1 milyon TL'lik "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna doğru cevap veren Berk Göktaş'ın yarışmayı kazandığı sorunun cevabını merak edenler araştırmalara başladı. Peki, TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

En çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 17 Mart günü ATV'de yayınlanan son bölümünde geçen hafta milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş yarışmacı koltuğundaki yerini alarak 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? sorusunu yanıtlamaya çalıştı. Doğru cevap verdi. İşte sorunun cevabı

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

MİLYONER 1 MİLYON LİRALIK SORU VE CEVABI

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?

A: Mustafa Kemal Paşa, Antep

B: Kâzım Karabekir Paşa, Erzurum

C: Miralay İsmet, Malatya

D:Fevzi Paşa, Kozan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

TBMM 1. Dönem Milletvekilleri

Ankara- Mustafa Kemal Paşa

Edirne- Kâzım Karabekir

Edirne- Miralay İsmet

Kozan- Fevzi Paşa

CEVAP: D

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KAZANDI

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin çoğu C şıkkı cevabını verse de yarışmacı D şıkkını tercih etti.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? İşte 1 milyon sorusu

1 MİLYON TL'LİK SORUYA KADAR BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Yarışmacı doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı.

SON DAKİKA