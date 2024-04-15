Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:30
23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi? 23 Nisan’da okullar, özel sektör, kamu, üniversiteler resmi tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu 23 Nisan tarihine az bir süre kala araştırılıyor. Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün çeşitli etkinliklerle yıllardır kutlanıyor. 2024 yılı özel günler için resmi tatiller takvimi ilan edildi. Peki, 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi? 23 Nisan'da okullar, özel sektör, kamu, üniversiteler resmi tatil mi?