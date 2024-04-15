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Haberler Fotohaber 23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan'da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:00

23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan'da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu 23 Nisan tarihine az bir süre kala araştırılıyor. Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün çeşitli etkinliklerle yıllardır kutlanıyor. 2024 yılı özel günler için resmi tatiller takvimi ilan edildi. Peki, 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi? 23 Nisan'da okullar, özel sektör, kamu, üniversiteler resmi tatil mi?

23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan’da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu noktada ise okullar, özel sektör, kamu ve üniversiteler tatil mi olacak merak konusu. İşte, "23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi? Sorusunun yanıtı!

23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan’da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

23 NİSAN BU YIL HANGİ GÜN?

23 Nisan bu yıl Salı gününe denk geliyor. Hafta içi gününe denk gelmesiyle birlikte 23 Nisan resmi tatil mi sorusu da araştırılıyor.

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23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan’da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.

23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan’da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan’da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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