23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi? 23 Nisan’da özel sektör, kamu ve üniversiteler resmi tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.