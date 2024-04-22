23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

23 Nisan tatil mi, okullar açık mı kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl tarihler aynı günü gösterdiğinde yurdun dört bir yanı bayraklarla donanıyor ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bugün coşkuyla kutlanıyor. Binlerce veli ve öğrenci tarafından "23 Nisan resmi tatil mi, okullar kapalı mı açık mı" soruları ile sorgulamalara başladı. Peki, 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi edildi, MEB açıklaması geldi mi? İşte tüm detaylar.