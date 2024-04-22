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Haberler Fotohaber 23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:12

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu tarih bu yıl salı gününe denk geliyor. Yarın tüm yurtta 23 Nisan bayram coşkusunda kutlanacak. Bu noktada binlerce öğrenci 23 Nisan okullar tatil mi, açık mı kapalı mı olacak sorularına yanıt aramaya başladı. İşte resmi tatil günleri 2024 ile 23 Nisan resmi tatil mi sorusunun yanıtı ve diğer detaylar.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

23 Nisan tatil mi, okullar açık mı kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl tarihler aynı günü gösterdiğinde yurdun dört bir yanı bayraklarla donanıyor ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bugün coşkuyla kutlanıyor. Binlerce veli ve öğrenci tarafından "23 Nisan resmi tatil mi, okullar kapalı mı açık mı" soruları ile sorgulamalara başladı. Peki, 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi edildi, MEB açıklaması geldi mi? İşte tüm detaylar.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

Bu yıl salı gününe denk gelen bu tarihte okullar, üniversite, liseler ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak.

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23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili, Resmi tatil günleri takvimine göre 1 gündür.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İZİNLİ Mİ?
23 Nisan 2024 Salı günü özel sektör ve kamu çalışanları da resmi izin kullanıyor. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI? || 23 Nisan okullar tatil mi, üniversitelere ve liselere de tatil mi?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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