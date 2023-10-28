BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Büyük Filistin Mitingi hakkında açıklamalarda bulunurken; İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım bedava mı sorusunu yanıtladı. Resmi tatil günlerinde İstanbul'da yaşayan vatandaşların İstanbulkart'ını kişiselleştirmeden herhangi bir gün ücretsiz ulaşımı yararlanamayacağını hatırlatalım. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da toplu ulaşım bedava mı olacak?