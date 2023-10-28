BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

28 EKİM ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında " 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin Mitinginde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.