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Haberler Fotohaber BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:04

BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Büyük Filistin Mitingi hakkında açıklamalarda bulunurken; İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım bedava mı sorusunu yanıtladı. Resmi tatil günlerinde İstanbul'da yaşayan vatandaşların İstanbulkart'ını kişiselleştirmeden herhangi bir gün ücretsiz ulaşımı yararlanamayacağını hatırlatalım. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da toplu ulaşım bedava mı olacak?

BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanacakken, cumartesi günü çalışan veyahut dışarıda işi olan vatandaşlar, "28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuna yanıt aramakta.

BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

İSTANBUL'DA 28-29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada " Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 - 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır." ifadeleri yer aldı.

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BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

28 EKİM ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında " 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin Mitinginde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

29 EKİM ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

BUGÜN 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İETT, Marmaray, metrobüs İzmir, Ankara ve İstanbul’da 28 Ekim toplu ulaşım bedava mı?

Vatandaşlar 29 Ekim Pazar günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro seferleri bedava olarak gerçekleştirebilecek.

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