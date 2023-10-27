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Haberler Fotohaber 100. YIL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları resimli 2023: Türk bayraklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri Atatürk fotoğrafları ile yayında!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 22:40

100. YIL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları resimli 2023: Türk bayraklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri Atatürk fotoğrafları ile yayında!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri, şiirleri 2023 yılına özel gündemdeki yerini aldı. Bu yıl 100 yaşına girecek Cumhuriyet'in ilanı Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrağı görselleri, Atatürk fotoğrafları ile kutlanıyor. Kısa, uzun, duygusal, anlamlı, resimli 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şimdiden etraf kırmızı beyaza boyanmaya başladı. Siz de en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile 100. Yıl kutlama mesajlarınızı sevdiklerinizle paylaşın!

29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri 2023! Kısa, uzun, Türk bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 100. Yıla özel burada!

100. Yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen yönetim şekli bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı mesajları olarak kutlanıyor. Yüzyılını tamamlayan bu armağan için hazırlıklar tamamlandı. Küçükten büyüğe herkes Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlara başladı. İşte, kısa, uzun, Türk bayraklı, resimli 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün sözleri…

29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri 2023! Kısa, uzun, Türk bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 100. Yıla özel burada!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri 2023! Kısa, uzun, Türk bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 100. Yıla özel burada!

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri 2023! Kısa, uzun, Türk bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 100. Yıla özel burada!

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri 2023! Kısa, uzun, Türk bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 100. Yıla özel burada!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

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