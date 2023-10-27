100. YIL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları resimli 2023: Türk bayraklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet sözleri Atatürk fotoğrafları ile yayında!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.