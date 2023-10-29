Giriş Tarihi: 29.10.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 08:15

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yaşında ücretsiz halk konseri veren sanatçılar ve 100. Yıl özel etkinlikler vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bu noktada 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri belediyeler tarafından duyuruldu. Peki, 29 Ekim 100. yıl kutlamaları kapsamında bugün İzmir, Bursa, Antalya gibi illerde ve İstanbul Maltepe'de hangi konserler var, saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı.