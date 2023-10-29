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Haberler Fotohaber 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 08:15

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yaşında ücretsiz halk konseri veren sanatçılar ve 100. Yıl özel etkinlikler vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bu noktada 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri belediyeler tarafından duyuruldu. Peki, 29 Ekim 100. yıl kutlamaları kapsamında bugün İzmir, Bursa, Antalya gibi illerde ve İstanbul Maltepe'de hangi konserler var, saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı.

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını kutladığımız bu kutlu günde çeşitli sanatçılar etkinlik alanlarında ücretsiz konser verecek. Bu konserlerin saatini ve etkinlik alanlarının konumunu araştıranlar bugün İstanbul Maltepe'de hangi konserler var, saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri…

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.

Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.

İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.

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29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.

Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2023

Kutlamalar kapsamında 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Nova Norda, Ozbi, Şevval Sam, Ozan Doğulu Maltepe'de ücretsiz konser verecek.

29 Ekim'de de Duman, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar Maltepe'de, Sertap Erener Ataşehir'de, Zülfü Livaneli Kadıköy'de, Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin ve Mansur Ark da Sarıyer'de sahne alacak.

Volkan Konak 27 Ekim Cuma Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

Melike Şahin 28 Ekim Cumartesi Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

Betül Demir, 28 Ekim Cumartesi günü Maçka parkı, Şişli

Duman 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Mazhar Alanson 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Adamlar 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Edis 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

İskender Paydaş ve Orkestrası 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Zülfü Livaneli 29 Ekim Pazar Caddebostan Etkinlik Alanı

Sıla 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Sertab Erener 29 Ekim Pazar Ataşehir Bulvarı

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri || 29 Ekim 100. yıl kutlamaları saat kaçta, bugün İstanbul Maltepe’de hangi konserler var?

DERYA ULUĞ KONSERİ

29 Ekim Pazar

Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Beylikdüzü

SERTAB ERENER KONSERİ

29 Ekim Pazar

Ataşehir Bulvarı

HADİSE KONSERİ

29 Ekim Pazar

Kartal Meydanı

CEM ADRİAN KONSERİ

29 Ekim Pazar

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, Küçükçekmece

MELİKE ŞAHİN KONSERİ

29 Ekim Pazar

Maçka Parkı, Şişli

HİLMİ YARAYICI – CAN GOX KONSERİ

29 Ekim Pazar

Marmara Caddesi Havuz Meydanı, Avcılar

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