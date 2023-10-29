29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2023
Kutlamalar kapsamında 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Nova Norda, Ozbi, Şevval Sam, Ozan Doğulu Maltepe'de ücretsiz konser verecek.
29 Ekim'de de Duman, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar Maltepe'de, Sertap Erener Ataşehir'de, Zülfü Livaneli Kadıköy'de, Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin ve Mansur Ark da Sarıyer'de sahne alacak.
Volkan Konak 27 Ekim Cuma Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Melike Şahin 28 Ekim Cumartesi Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
Betül Demir, 28 Ekim Cumartesi günü Maçka parkı, Şişli
Duman 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Mazhar Alanson 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Adamlar 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Edis 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
İskender Paydaş ve Orkestrası 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Zülfü Livaneli 29 Ekim Pazar Caddebostan Etkinlik Alanı
Sıla 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Sertab Erener 29 Ekim Pazar Ataşehir Bulvarı