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Haberler Fotohaber 29 EKİM TATİL Mİ? 29 Ekim özel sektör resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai ücreti ödenecek mi? İşte resmi tatiller takvimi
Giriş Tarihi: 29.10.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 00:30

29 EKİM TATİL Mİ? 29 Ekim özel sektör resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai ücreti ödenecek mi? İşte resmi tatiller takvimi

29 Ekim resmi tatil mi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesi anısına her yıl bu tarihte Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak. Bu noktada Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığını merak eden özel sektör çalışanları 29 Ekim resmi tatil mi, ek mesai var mı, mesai ücreti ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, mesai var mı? İşte, konu hakkında detaylar...

29 Ekim tatil mi, kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, çalışanlara ek mesai ücreti verilecek mi?

29 Ekim yarım gün mü, ek mesai var mı, çalışanlar ek ücret alacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Her yıl aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet yönetimini ilanı adına kutlandığı milli bayram olan 29 Ekim bu yıl 100. Yıldönümü sebebiyle coşkuyla kutlanacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, merak edilenler…

29 Ekim tatil mi, kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, çalışanlara ek mesai ücreti verilecek mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

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29 Ekim tatil mi, kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, çalışanlara ek mesai ücreti verilecek mi?

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Fakat bu yıl 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü hafta sonuna denk geldiği için kamuda çalışanlar zaten izinli olacak.

29 Ekim tatil mi, kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, çalışanlara ek mesai ücreti verilecek mi?

Normal şartlarda 28 Ekim yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

29 Ekim tatil mi, kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, çalışanlara ek mesai ücreti verilecek mi?

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

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