Giriş Tarihi: 29.10.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 00:30

29 EKİM TATİL Mİ? 29 Ekim özel sektör resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai ücreti ödenecek mi? İşte resmi tatiller takvimi

29 Ekim resmi tatil mi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesi anısına her yıl bu tarihte Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak. Bu noktada Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığını merak eden özel sektör çalışanları 29 Ekim resmi tatil mi, ek mesai var mı, mesai ücreti ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, mesai var mı? İşte, konu hakkında detaylar...